Ancora due morti di Covid e il numero dei decessi tra i pontini sale drammaticamente a 700, dal primo marzo 2020 ad oggi. Era il sette marzo di due anni fa quando morirono due donne che vivevano a Fondi e a Lenola: le prime vittime pontine della pandemia nella nostra provincia (anche se i realtà il primo decesso fu quello della donna contagiata a Minturno, era di Cremona ed era venuta a trovare i parenti). Giuseppina e Genesia, si chiamavano così le prime vittime pontine. Erano rimaste contagiate nel cluster di Fondi, il primo scoppiato in terra pontina e uno dei primi a livello nazionale. Poi il 20 marzo se n'è andato Aldo De Filippis, aveva 82 anni, e per 20 giorni era rimasto ricoverato in Rianimazione allo Spallanzani. Un elenco lunghissimo. Dal dirigente dell'Inps, Francesco Spagnolo, morto al Goretti a soli 53 anni dopo 12 giorni di ricovero. E poi medici, infermieri, giovani e anziani. Tante coppie, come i coniugi di Sperlonga o i Carbonelli a Sabaudia.

Settecento vittime in 660 giorni, più di uno ogni 24 ore. E' come se fosse sparito uno dei piccoli comuni pontini, come Campodimele che onta 590 abitanti, o Ventotene che ne ha 710. Il numero si fa ancora più drammatico se si considera che nei primi sette mesi della pandemia i morti erano stati appena 40. In quindici mesi le vittime sono state 660, 44 al mese. Un numero che proprio a dicembre ha ripreso a salire dopo il calo dei mesi precedenti. Ventiquattro le vittime nell'ultimo mese del 2021, già 3 nei primi due giorni del 2022. Ieri all'Umberto I di Roma è spirata una donna di Sabaudia, aveva 68 anni, diverse patologie e aveva anche fatto il vaccino ma purtroppo non ce l'ha fatta. L'altra vittima è un uomo di Itri, aveva 81 anni e varie patologie, anche lui era stato vaccinato.

