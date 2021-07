Lunedì 12 Luglio 2021, 05:00

I CONTROLLI

Due locali di Latina e uno di Gaeta sono stati sanzionati per irregolarità durante i controlli a tappeto effettuati nel corso del fine settimana dalla polizia a tutela della sicurezza e della salute pubblica nelle zone della movida e in quelle tradizionalmente interessate ad un maggiore assembramento di persone.

In particolare i servizi preventivi si sono concentrati, in particolare, nella zona dei pub e lungo il lungomare pontino e nei tratti della litoranea di Latina e Gaeta, anche per verificare l'attuazione del piano di prevenzione epidemiologico. Gli agenti del commissariato di Gaeta, che hanno operato anche con l'ausilio di unità del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno esteso la propria attività di verifica, oltre che ai consueti posti di controllo, anche ai requisiti di legge di numerosi esercizi pubblici.

LE MULTE

Al termine delle ispezioni sono scattate per due locali di Latina, una gelateria e un cocktail bar-ristorazione, sanzioni amministrative perché non erano in grado di esibire le licenze.

A Gaeta gli agenti del vice questore Roberto Graziosi hanno passato al setaccio numerosi locali, soprattutto quelli del quartiere medievale Sant'Erasmo ma anche di altre zone del centro cittadino e per uno di essi, ubicato in piazza Conca, il titolare del locale è stato sorpreso a somministrare alcolici a minori di 18 anni e nei suoi confronti è scattata la sanzione amministrativa. Nella circostanza è stato accertato che la somministrazione di alcolici non era destinata a giovani di età inferiore ai 16 anni, altrimenti sarebbe scattata una denuncia a carico del titolare del locale con la conseguente chiusura dell'esercizio per almeno cinque giorni. I controlli della polizia proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio pontino, con particolare riferimento alle località costiere, dove la movida e l'uso di alcol spesso alterano le norme che regolano un settore nel quale i protagonisti sono soprattutto i giovani. Nei mesi scorsi era accaduto a Formia in due occasioni diverse, e pochi giorni fa a Latina dove è stato scoperto un locale che vendeva superalcolici ai minorenni. In particolare sono stati segnalati alla Procura il titolare e il barman di un pub che avevano somministrato alcuni shottini, piccoli bicchieri di vodka da bere tutti d'un fiato, a un gruppo di ragazze minorenni. Il titolare è stato smascherato perché una delle ragazze si è sentita male.

