Lunedì 15 Novembre 2021, 05:03

COMUNE

Gli uffici comunali di via Ezio oggi sono chiusi. Lo comunica l'amministrazione comunale di Latina con una nota diffusa ieri pomeriggio in cui si informa la cittadinanza che lunedì 15 novembre 2021, gli uffici comunali di Via Ezio 36 (Servizio Demografico e Statistica) rimarranno chiusi per consentire l'esecuzione di un'operazione urgente di disinfestazione e derattizzazione della sede. Gli utenti che avevano appuntamento verranno ricontattati a partire da martedì 16 novembre 2021. Nei giorni scorsi infatti alcuni dipendenti si sono accorti della presenza di ratti per cui sono state avviate le procedure che hanno portato all'immediato intervento di derattizzazione.

Non solo, una dipendente è risultata positiva al Covid, quindi è necessaria la sanificazione dei locali e oggi tutti i dipendenti saranno sottoposti al tampone per accertare l'eventuale presenza di altri casi e scongiurare la diffusione del Coronavirus. La dipendente si era sottoposta a regolare vaccinazione, del resto il vaccino non esclude questa ipotesi ma scongiura - a meno che non si sia in presenza di altre gravi patologie - che la malattia abbia conseguenze severe. Dunque oggi saranno effettuati tutti gli interventi per assicurare che i locali siano salubri e che possano rientrare dipendenti e pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA