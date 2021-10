Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:00

La migliore percentuale di affluenza, nella prima giornata di voto per le amministrative in provincia di Latina, si è registrata a Roccasecca dei Volsci (66%). Ieri alle 23 gli elettori a Sperlonga erano stati invece pari al 52% degli aventi diritto contro una media provinciale del 38,92%, alle 19 e del 48,30% alle 23, A Sperlonga tre i candidati sindaco in corsa con altrettante liste, per un totale di 36 candidati alla carica di consigliere comunale. Una novità rispetto al passato, quando le squadre in competizione erano soltanto due. Il maggior numero complessivo di candidati deve aver coinvolto maggiormente l'elettorato che si è recato alle urne sin dalle prime ore, nonostante la tendenza provinciale al ribasso.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, dove è possibile il ballottaggio, l'affluenza alle urne è risultata la seguente. Fino alle 19 di ieri a Cisterna di Latina, con cinque candidati sindaco in lizza, gli elettori che si sono recati alle urne sono stati pari al 41,28%, contro il 51,07% della precedente consultazione. Alle 23 erano saliti al 50,62%. A mezzogiorno l'affluenza era stata pari al 16,40%. Durante le operazioni di voto a Cisterna è stato scoperto un elettore che ha fotografato la scheda con il voto espresso. Il presidente di seggio ha proceduto all'annullamento del voto e l'uomo è stato denunciato..

A Formia, anche qui cinque candidati a sindaco: la rilevazione delle 19 ha segnato un 41,28%, contro un 48,19% delle precedenti elezioni. Fino a mezzogiorno di ieri l'affluenza era stata del 15,84%. Alle 23 affluenza al 47%.

Percentuale appena più alta a Minturno, dove concorrono tre candidati sindaci: fino alle 19 di ieri hanno esercitato il diritto al voto il 38,3%, contro il 52,67 delle precedenti elezioni. Alle 23 la rilevazione è stata pari al 48%. Il peggior risultato in termini di affluenza si è avuto a Sezze alle 19, dove in corsa ci sono quattro candidati alla poltrona più ambita: aveva votato a qeull'ora il 34,92% degli elettori, contro il 46,16% delle precedenti elezioni. Alle 23 l'affluenza era stata pari al 46%.

Questa la situazione negli altri Comuni. Fino alle 19 di ieri gli elettori di Pontina che si sono recati alle urne per scegliere tra quattro aspiranti sindaci sono stati il 45,34% del totale, contro il 53,91% della precedente consultazione. Alla rilevazione delle 12 l'affluenza era stata pari al 18,71%. A Priverno, due candidature a sindaco, l'affluenza alle 19 è risultata del 44,27%, contro il 55,58% delle precedenti elezioni. Alle 12 era stata del 14,63%. Affluenza pari al 37,68% a Itri, contro il 46,33% della precedente consultazione. Nel comune collinare, dove a contendersi la poltrona da primo cittadino sono in tre, a mezzogiorno di ieri aveva votato il 14,94%.

A Castelforte, tre canditi sindaci, fino alle 19 si sono recati a votare il 45,98% degli aventi diritto, contro il 58,09% delle precedenti elezioni. A mezzogiorno l'affluenza era stata del 18,31%. A Norma, tre candidati a sindaco anche qui, fino alle 19 di ieri hanno esercitato il diritto di voto il 47,2% degli aventi diritto, contro il 59,85% delle precedenti elezioni. Alle 12 la percentuale era stata del 19,82%. Nel piccolo comune di Roccasecca dei Volsci, dove sono in corsa due candidati a sindaco, l'affluenza registrata alle 19 è stata pari al 54,83%, contro il 75,13% delle precedenti elezioni.

