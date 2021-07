Lunedì 12 Luglio 2021, 05:00

TERRACINA

Compera del cibo e pretende di non pagare. Arrestato l'altra sera un uomo di 43 anni accusato di tentata rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. E' successo a Terracina nella tarda serata di sabato quando un cittadino tunisino è entrato in un locale che vende cibo da asporto, ha ordinato cibo, ha aspettato che fosse pronto quindi pretendeva di allontanarsi con la busta piena di vivande senza pagare. Al rifiuto del dipendente del locale di consegnare quanto ordinato se prima non venisse saldato il conto, l'arrestato gli ha sputava in faccia e lo ha colpito con un pugno sul naso. Subito dopo ha scavalcato il bancone e tentato di impossessarsi della cassa contenente il denaro contante. Il dipendente è riuscito ad impedire che l'uomo si impossessasse della cassa, anche se la sua resistenza gli è costata un secondo pugno al volto.

La vittima dell'aggressione ha riportato lesioni giudicate guaribili dai sanitari del ponto soccorso in dieci giorni. Dopo aver dato il secondo pugno al dipendente del locale il 43enne si è allontanato, senza però aver prima danneggiato parte degli arredi con altri pugni.

Poco dopo l'uomo è stato rintracciato dagli agenti della Volante, quando lo hanno fermato ha rifiutato di esibire i propri documenti e ha opposto resistenza.

Ai poliziotti non è rimasto altro da fare che arrestare l'uomo per i reati di tentata rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e condurlo in Commissariato per gli ulteriori adempimenti di legge.

Negli uffici della polizia l'uomo è stato così identificato compiutamente tramite fotosegnalamento da parte della polizia scientifica.

Ora l'uomo dovrà rispondere dei reati che ha commesso davanti all'autorità giudiziaria.

