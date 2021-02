SERVIZIO IDRICO

Uso della Polizia locale per scortare i tecnici in caso di distacchi per morosità; aumenti delle tariffe; costruzioni di nuovi edifici con contatori esterni per facilitarne la lettura. Sono alcune delle proposte del gestore idrico dell'Ato 4, Acqualatina, per la conferenza dei sindaci di stamattina, in cui si annuncia già battaglia tra amministrazioni. Peserà oggi l'incognita dei Comuni commissariati o appena caduti, come Formia o Cisterna, e soprattutto quella di posizioni diversificate tra le amministrazioni più prettamente politiche, mentre le civiche sono già tutte sulla stessa linea, per quanto riguarda il no a concedere l'utilizzo della Polizia locale. Ad aprire le valutazioni è il sindaco del capoluogo, Damiano Coletta, secondo cui la richiesta «mi lascia un po' sconcertato». Sulla stessa linea, ma più netto, il primo cittadino di Bassiano, Domenico Guidi, che boccia come «assurda» la proposta: «La giustificazione è che ci sarebbe stata una diminuzione del 40% nell'incasso, ma dobbiamo verificare come sarà chiuso il Bilancio; oltretutto siamo vicini alla soglia della pubblicizzazione dell'acqua, le reti sono del popolo, l'acqua è un bene comune, i bisogni sono dei cittadini». Duro anche Antonio Terra di Aprilia, secondo cui «c'è più di qualche forzatura: non è che possiamo dedicare i vigili a fare questo, allora lo dovremmo fare per tutti i gestori e anche per le morosità del Comune stesso. Ma in caso di morosità si fanno gli atti». Netta anche il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi: «Ho più di qualche dubbio sull'utilizzo della polizia locale. Sui contatori esterni, invece, anche altri gestori li richiedono, e costituisce anche una sicurezza per gli stessi residenti, così ci sono meno persone che devono accedere. Certo, va fatto con i dovuti modi». Sabaudia, nella seduta di oggi, è direttamente interessata anche per il passaggio ad Acqualatina: «Ci vorrà ancora un mese per concludere le procedure di passaggio dal precedente gestore per una serie di iter di tipo contabile». Su Formia, è Antonio Romano, attivista del locale meetup M5S a esprimere «forte preoccupazione» e l'intenzione di «predisporre azioni legali per difendere i cittadini. Il gestore parla di interruzioni per privati autorizzate dai giudici, ma, ad oggi, nessun giudice ha mai autorizzato dei distacchi nei confronti di nuclei familiari e l'uso della forza pubblica per tutelare gli interessi di una società per azioni è un abuso istituzionale». Dure anche le associazioni di consumatori che, in una nota congiunta, evidenziano come «dei 17 milioni di euro di bollette non pagate, ben il 14%, cioè quasi 2 milioni e mezzo di euro, è rappresentato da mancati pagamenti fatti dagli enti pubblici. Già nel 2016, i sindaci approvarono un aumento sulla tariffa del 9%, oltre 15 milioni di euro».

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA