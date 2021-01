L'INDAGINE

E' in arrivo un provvedimento disciplinare di sospensione dalle sue funzioni da parte della Asl per Roberto De Vita, il 57enne tecnico radiologo arrestato venerdì a Latina con le accuse di esercizio abusivo della professione medica e violenza sessuale aggravata nei confronti di due pazienti minorenni che si erano rivolte a lui per una visita specialistica presso il poliambulatorio di piazza Celli dove era impiegato. L'uomo ora si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Latina quindi non è in servizio, fanno sapere dall'Azienda sanitaria, ma a breve sarà avviato tutto quanto necessario in materia disciplinare, un procedimento che dovrebbe comunque portare alla sua sospensione. Decisione analoga potrebbe adottare anche l'Ordine professionale cui appartiene, quello dei Tecnici sanitari di radiologia medica della provincia di Latina.

Dal punto di vista giudiziario invece De Vita, che è assistito dall'avvocato Laura Bove, sarà ascoltato nei prossimi giorni dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese che ha firmato l'ordinanza cautelare - per l'interrogatorio di garanzia e in quella circostanza potrà rispondere alle domande e chiarire la sua posizione in riferimento ai gravi episodi che gli vengono contestati e che hanno portato al suo arresto. Secondo le indagini - condotte dagli investigatori della Squadra Mobile di Latina e coordinate dal procuratore aggiunto Carlo La Speranza e dal sostituto Andrea Sgarrella - partite dalla denuncia di una delle vittime, il radiologo si rapportava con le pazienti come se in realtà fosse un medico e poi approfittava della sua veste per palpeggiarle dopo averle fatte spogliare e rimanere solo in biancheria intima per la visita. Gli abusi sessuali inoltre venivano anche filmati con un telefono cellulare sistemato nel suo studio. Che non si trattava di un episodio isolato quello riferito dalla 17enne che si è presentata il Questura a dicembre raccontando la terribile esperienza vissuta, gli investigatori lo hanno capito esaminando il contenuto di tre telefoni cellulari e del computer sequestrati il 31 dicembre scorso nella casa di De Vita durante una perquisizione. All'interno dei dispositivi c'erano infatti numerosi video relativi ad altre vittime: una ragazza minorenne oggetto di abusi sessuali risalenti alla primavera del 2018 e sei donne diventate protagoniste loro malgrado delle riprese del tecnico Asl.

Le violenze oltre che nell'ambulatorio di piazza Celli sarebbero state consumate anche in uno studio privato di Sabaudia. Le vittime sono già state ascoltate dagli investigatori ed hanno confermato le violenze sessuali e le loro dichiarazioni, che non sono contenute nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei giorni scorsi ed eseguita venerdì, saranno probabilmente oggetto di una integrazione del materiale investigativo e del capo di imputazione con un aggravamento della posizione di De Vita. Per quanto riguarda la 17enne che ha sporto denuncia, si costituirà parte civile nel procedimento contro il radiologo.

Elena Ganelli

