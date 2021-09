Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

Ha abbandonato due sacchi azzurri di immondizia nell'area industriale di Mazzocchio e se ne è andato indisturbato a bordo della sua auto. Poco dopo, alle 21.01, un'altra persona, sempre in auto ha abbandonato un sacco nero. Non sapevano però che ad immortalare i loro gesti c'era l'occhio della fototrappola piazzata dal Comune di Pontinia. Sono stati quindi individuati. A darne notizia è lo stesso ente che, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato la foto del responsabile annunciando l'arrivo di un verbale da 500 euro. L'amministrazione comunale continua nella lotta all'inciviltà e già molte fototrappole sono state piazzate nei tempi passati spiega il sindaco Carlo Medici - Abbiamo potenziato il servizio sull'area di Mazzocchio perché, nonostante la pulizia e la rimozione di 24 cumuli di immondizia lasciati nel tempo, ancora continuano questi sversamenti ad opera di incivili. Non ci fermeremo. Movimenteremo sempre queste foto trappole per posizionarle nei luoghi dove sappiamo essere più frequente l'abbandono. È uno dei tanti segnali che dovranno arrivare a questi incivili che continuano ad abbandonare rifiuti pur trattandosi a volte di semplici rifiuti domestici per cui c'è una raccolta differenziata. Magari sono anche di altri Comuni. Li definisco atti scellerati, delinquenziali, che non dovremmo più vedere nel 2021. Ma questa battaglia la vinceremo noi.

