27 Maggio 2021

FORMIA

La Casa Giusta è il progetto volto a favorire il riuso e la valorizzazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata, attraverso una serie di attività ad impatto sociale. A dare particolare risalto alla location formiana in contrada Acquatraversa le riprese di un docufilm del regista casertano Romano Montesarchio, che andranno in onda a novembre sui canali Rai in prima serata. Ispirato al libro di Sergio Nazzaro Castelvolturno, reportage sulla mafia africana, l'opera è prodotta da Bronx Film, Istituto Luce Cinecittà, Rai Documentari. Tanta commozione, condivisione e professionalità da parte dei protagonisti e dello staff della produzione che ha coinvolto Paolo Negro (direttore della fotografia), Massimiliano Santillo (fonico e audio), Giovanni Izzo (fotografo di scena), Francesco Di Sarno (organizzatore generale) e Joseph (Best Boy). Ma per La Casa Giusta - la villa di quasi 900 metri quadrati costruita a due passi dal mare - non è stata la prima in tv. L'ottobre scorso un team della ZDF (acronimo di Zweites Deutsches Fernsehen), la seconda emittente tedesca fece tappa a Formia per realizzare un documentario sul fenomeno della tratta degli esseri umani ai fini sessuali. Uno dei massimi esperti di mafia nigeriana, Sergio Nazzaro, nativo di Uster nel Canton Zurigo, rilasciò, insieme a Sabrina Yousfi della cooperativa Alternata SI.Lo.s Onlus di Guidonia (l'altra associazione che fa parte del progetto è L'Aquilone), un'intervista al reporter Jan-Philipp Scholz all'interno di un reportage che spaziava dalla Nigeria, passando per l'Italia, compresa Castelvolturno, per finire in Germania. «Nella nostra struttura ci occupiamo di attività mirate all'accoglienza e all'inclusione delle persone diversamente abili spiega la responsabile dell'Ats, Federica Marciano Attualmente, a causa del Covid, gli enti aderenti sono il teatro Kappao e Arci Mediterranea. Il Cas (Centro di accoglienza straordinaria) per donne e bambini richiedenti asilo e protezione internazionale rappresenta il progetto principale. Da sottolineare anche la ristrutturazione del bene a seguito di un bando regionale per circa 70mila euro».

Andrea Gionti

