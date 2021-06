LA SITUAZIONE

Non solo Bsp, in provincia di Latina ci sono ben 56 progetti che hanno ottenuto finanziamenti pubblici per favorire la competitività delle imprese. Lo rivela opencoesione.gov.it , il sito che consente di monitorare le risorse destinate ai territori. Ecco chi ha puntato in questi ultimi anni sui finanziamenti da Unione europea, Governo e Regione Lazio per rilanciarsi o per consolidare la propria leadership di settore.

IL SUPER PROGETTO

iI contratto di sviluppo promosso da Bsp Pharmaceuticals ha ottenuto un finanziamento di 19 milioni di euro per un «progetto di investimento produttivo e un progetto di ricerca sviluppo e innovazione, finalizzati allo sviluppo e la produzione di nuove famiglie di biofarmaci oncologici da sottoporre a sperimentazione clinica», attraverso la realizzazione di un nuovo fabbricato produttivo.

LE ATRE IMPRESE

Altri 11 milioni di euro andranno alla Bridgestone Europe che nello stabilimento di Aprilia punta allo «sviluppo di soluzioni innovative per mobilitã estesa e nuove tecnologie digitali per il miglioramento della sicurezza, la riduzione del consumo di carburante e della rumorositã , ed il miglioramento della resa chilometrica degli pneumatici». Nel settore della ricerca medica l'Università La Sapienza ha ottenuto 235 mila euro per le «nanotecnologie per l'immunoterapia dei tumori», mentre punta allo spazio l'Arescosmo: ad Aprilia grazie a un finanziamento di 1,3 milioni sta studiando il Sisdfa, ovvero un «sistema di discesa controllata ed atterraggio di precisione». L'innovazione riguarda settori disparati. Sempre ad Aprilia la Tecnosystem industria lavorazioni meccaniche ha ottenuto circa 200 mila euro per lo «sviluppo e realizzazione di un prototipo di macchina innovativa per prove di creep», per testare la tenuta dei materiali sottoposti a prove di stress.

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA Domenica 13 Giugno 2021, 05:01