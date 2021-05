11 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA PRIMA VOLTA

Finalmente, anche Fondi ha la sua Bandiera blu. Un riconoscimento assegnato per la prima volta alla città della Piana e ai suoi circa 14 chilometri di litorale, attestando la bontà del percorso intrapreso dalle ultime amministrazioni locali. Un cammino incentrato sulla progressiva valorizzazione costiera e sull'attuazione di politiche di sostenibilità ambientale ancora in corso, e per certi tratti in netta salita. Circostanza che non ha comunque precluso l'ottenimento dell'agognato vessillo destinato dalla Fee alle località balneari giudicate meritevoli. L'ufficializzazione è arrivata nella tarda mattinata di ieri. E, come spiegato da fonti comunali, poggia su diversi fattori: da una raccolta differenziata virtuosa, che vede Fondi spiccare a livello regionale, alla certificazione della qualità delle acque, passando per l'attuazione di giornate ecologiche volte alla pulizia dei canali che scaricano in mare. Attività che, naturalmente, vanno integrate e potenziate.

«È un importante traguardo ma, soprattutto, un grande impegno», commenta il sindaco Beniamino Maschietto. «La Bandiera blu deve infatti essere un punto di partenza per implementare e migliorare ulteriormente i servizi, intensificare le iniziative di sensibilizzazione ambientale e preservare la qualità delle acque a beneficio della collettività e dell'offerta turistico-ricettiva. In occasione della visita a Fondi del presidente della Fee Claudio Mazza, che ha espresso apprezzamento per la città e le sue bellezze naturali e storiche, ho preso nota di alcuni preziosi consigli di cui farò senz'altro tesoro. Un grande ringraziamento va anche all'ex sindaco nonché attuale eurodeputato Salvatore De Meo che ha costruito il percorso giusto per arrivare oggi a questo straordinario risultato. Del resto - aggiunge il primo cittadino - abbiamo sempre sostenuto che quanto programmato in passato, con la messa a punto del Piano di Utilizzo degli arenili, la realizzazione di nuovi parcheggi, la riqualificazione degli accessi al mare, l'estensione della rete fognaria e gli straordinari risultati della raccolta porta a porta, ci avrebbe portato a conquistare la Bandiera blu». Adesso, però, bisogna mettere da parte il giubilo per continuare a rimboccarsi le maniche e ad alzare ulteriormente l'asticella. Fatto rimarcato dallo stesso sindaco: «È un'opportunità per tutta la città ma è anche uno stimolo, per amministratori e operatori del settore, ad impegnarsi sempre più all'insegna della qualità della vita e del benessere collettivo».

Mirko Macaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA