Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

EDILIZIA POPOLARE

Nuovi alloggi a Latina, Cori e Pontinia, ma anche tanta riqualificazione edilizia ed energetica e soprattutto idee innovative da un punto di vista sociale. Presentato ieri a Latina, alla presenza dell'assessore regionale Massimiliano Valeriani, con delega alle Politiche abitative, il piano degli investimenti Ater per il 2022. Una sfida difficile ma entusiasmante per la realizzazione di interventi già finanziati per circa 45 milioni di euro e altrettanti richiesti nell'ambito del bando regionale per i fondi del Pnrr da portare a compimento entro marzo 2026, ha esordito il presidente di Ater Latina Marco Fioravante.

«Tutto dipende dalla capacità di progettazione ha aggiunto l'assessore Valeriani - e questa Ater l'ha già dimostrata con le somme assegnate e con l'adesione al bando che la Regione ha indetto per 240 milioni di euro del Pnrr per le Ater e i comuni del Lazio. L'Ater Latina ha richiesto 40 milioni di euro per riqualificazione energetica e interventi locali su edifici Erp e altri sei milioni di euro per la demolizione delle Case parcheggio di via Virgilio a Latina e la ricostruzione di 19 alloggi. «Tempi strettissimi ha sottolineato Valeriani - Il bando scade il 16 dicembre e il 31 dicembre sarà stilata la graduatoria. Questo significa che chi in questi mesi si è dato da fare, come hanno fatto all'Ater di Latina, ha potuto rispondere al bando».

Un complimento all'amministrazione a guida Fioravante, alla direzione generale di Paolo Ciampi e all'apparato tecnico dell'ente di via Curtatone anche condiviso dai consiglieri regionali presenti alla conferenza, l'azzurro Giuseppe Simeone e il dem Salvatore La Penna che a turno hanno voluto sottolineare la capacità dell'Ater Latina di cogliere le opportunità finanziarie e trasformarle in piani operativi. «Come ha detto il presidente Mario Draghi, i fondi ci sono ma servono le persone. Entro il primo trimestre del 2026 gli interventi dovranno essere collaudati», ha aggiunto l'assessore Valeriani prima di annunciare di voler proporre al Consiglio regionale la riforma per la trasformazione dell'Edilizia residenziale pubblica in Edilizia residenziale sociale e abolire così la scure dell'Imu che grava sulle Ater. «Solo a Latina sono stati accantonati 4 milioni di euro per i contenziosi Imu», ha commentato il direttore Ciampi.

IL PIANO

Gli investimenti Ater per il 2022 riguardano vari ambiti. Oltre ai 46 milioni di euro richiesti con il bando regionale per il Pnrr, è prevista la spesa di 6.732.774,24 euro per 15 alloggi a Cori, 24 a Latina e altrettanti a Pontinia. Per l'efficientamento energetico sono in programma interventi a Fondi per 942mila euro. Stiamo predisponendo ha aggiunto Fioravante - gli atti di gara per il recupero dei cosiddetti alloggi di risulta, cioè quegli alloggi che, una volta liberati dalle occupazioni abusive, restano chiusi in quanto danneggiati e in attesa di bonifica. Grazie a un finanziamento regionale di 2.693.353,19 l'Ater provvederà alla ristrutturazione di 120 alloggi di quest'ultima tipologia ad Aprilia, Cisterna, Latina, Terracina e Formia; solo nel capoluogo sono previsti 40 interventi. E ancora: inseriti nel piano i progetti finanziati dal Ministero delle Infrastrutture, 15 milioni per A gonfie vele e 12 milioni per Rioni Nicolosi e Frezzotti, i sette milioni di euro del Cipe per la demolizione di due vecchi fabbricati e ricostruzione di 35 alloggi e servizi a Terracina, oltre 750 mila euro per intervento di riqualificazione urbana per la realizzazione in corso di 11 alloggi a Sonnino; 326.800 euro per il restauro della facciata del complesso Santissima Annunziata di Gaeta; 100mila per il recupero del fabbricato Stallino di Latina.

«Abbiamo attivato molte collaborazioni istituzionali ha detto Fioravante non ultima quella con la Asl di Latina per il locale Ater nel quartiere San Valentino di Cisterna, reso disponibile per la medicina del territorio. E per il futuro del Nicolosi abbiamo previsto di riservare dieci alloggi a studenti universitari, un seme di contaminazione' che possa favorire il miglioramento sociale».

Rita Cammarone

