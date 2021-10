Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:02

FONDI

È finito in manette, venendo associato alla casa circondariale di Poggioreale, il bagnino indagato per violenza sessuale ai danni di una bambina di Fiumicino in vacanza in un camping di Fondi. Un reato contestato in forma continuata e aggravata dall'età della vittima, di appena 8 anni. L'uomo, un 32enne incensurato residente a Formia, è stato raggiunto ieri pomeriggio da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Latina Mario La Rosa ed eseguita dagli agenti del Commissariato della Piana, coordinati dal vicequestore Marco De Bartolis. Diversi, gli elementi che hanno portato al provvedimento restrittivo: dalla testimonianza della piccola, cristallizzata in un incidente probatorio, ai riscontri incrociati raccolti dalla polizia e dai magistrati titolari dell'indagine, i pm Antonio Sgarrella e Giorgia Orlando.

In particolare, è stata decisiva l'analisi dello smartphone del 32enne, da cui dopo il sequestro sono emerse delle fotografie che confermavano gli atti sessuali compiuti ai danni della minorenne. Immagini cancellate, ma che gli inquirenti sono riusciti a recuperare. Tutto è partito a inizio estate, quando i genitori si sono recati dalla polizia per denunciare le inquietanti confidenze della figlia. Inizialmente era stato segnalato un possibile, unico episodio datato 22 giugno. Poi ne è emerso almeno un altro, che sarebbe avvenuto il giorno precedente. Delle violenze consumatesi, secondo le indagini, al culmine di una serie di insinuanti manovre volte a conquistare la fiducia della bambina, alla quale a partire dal 16 giugno erano stati elargiti piccoli doni, come dei braccialetti e una cuffia. Dai sopralluoghi della polizia scientifica, dall'ascolto di varie testimonianze e dall'analisi delle immagini raccolte dal telefono del bagnino e dalle videocamere della struttura ricettiva, è stato possibile inquadrare il luogo delle aggressioni sessuali in un magazzino situato in prossimità dei bagni. «Il terribile episodio di cronaca deve essere da monito verso quanti, a qualunque titolo, vengano a conoscenza anche solo di sospetti episodi di violenze o abusi su minori, affinché li denuncino immediatamente», sottolineano dalla Questura.

Mirko Macaro

