SEZZE

Il terzo tratto di via Casali a Sezze, sprofondato durante il nubifragio dell'8 dicembre 2020, è stato completamente ricostruito. Una buona notizia per le sette famiglie che in questi mesi hanno subito i relativi disagi. L'opera, giunta a compimento ieri, attende adesso il completamento del collaudo. Il progetto di ripristino, approvato dalla giunta municipale il 28 gennaio 2021, è stato sostenuto con fondi del bilancio comunale per un importo complessivo di 100mila euro, 70mila dei quali per i lavori e gli oneri di sicurezza.

LA STORIA

La strada era franata per un tratto di 40 metri largo cinque, con relativa struttura di sostegno. Il giorno successivo all'evento disastroso, il responsabile del settore Lavori pubblici Vincenzo Borretti e l'architetto Antonio Stamegna, istruttore direttivo tecnico, si erano reati sul posto e avevano redatto un verbale nel quale si rilevava la necessità e inderogabilità di eseguire gli interventi urgenti diretti a ripristinare lo stato dei luoghi, per la sicurezza del transito di persone e mezzi, e per garantire corrette condizioni di deflusso delle acque meteoriche, come ricostruito nell'atto di giunta di approvazione del progetto esecutivo. Dopo indagini geognostiche e geofisiche e l'elaborazione del progetto, il settore Lavori pubblici del Comune di Sezze aveva dovuto richiedere l'autorizzazione sismica dal Genio Civile. E soltanto una volta ottenuta, l'ente aveva potuto scegliere attraverso il Mepa la ditta a cui affidare la ricostruzione della strada. I lavori erano stati aggiudicati con un ribasso del 9,05%. Il cantiere era stato aperto a marzo 2021. Quasi un tempo record, considerando la normale tempistica della burocrazia. A tre mesi di distanza dalla giornata di eccezionali precipitazioni, che ancora una volta a Sezze avevano portato allagamenti con il ponte sul Brivolco completamente sommerso dall'acqua, erano arrivate le ruspe in via Casali e i lavori erano iniziati. Ora la conclusione dell'opera per abbattere l'isolamento dei nuclei abitativi interessati dalla vicina frazione.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:01