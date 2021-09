Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:02

GAETA

Il Comune di Gaeta ha ottenuto un finanziamento di 700mila euro a fondo perduto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione del Palamarina di Serapo.

IL SINDACO

«In questi anni - sottolinea il sindaco Cosmo Mitrano - abbiamo investito più di 6 milioni di euro per le strutture sportive della città. Questo ulteriore finanziamento costituisce un risultato importante per il quale ringrazio il delegato allo Sport Luigi Ridolfi e l'assessore ai Lavori pubblici Angelo Magliozzi che, in sintonia con gli uffici comunali, hanno seguito tutte le fasi ora concretizzate con il finanziamento di 700mila euro per l'ammodernamento della nostra splendida palestra e dei locali annessi, dove sono cresciute generazioni di ragazzi e dove continueranno a svolgere attività sportiva in un contesto ancora più accogliente e sicuro. Oggi colmiamo quel vuoto che per troppo tempo ha impedito ai nostri ragazzi di allenarsi in strutture idonee limitando anche le capacità e potenzialità in campo agonistico delle diverse realtà sportive locali».

IL PROGETTO

Per l'assessore Angelo Magliozzi il progetto prevede l'ammodernamento della facciata anteriore del palazzetto, la sostituzione delle vetrate, la ristrutturazione completa dei bagni del piano superiore, il rifacimento degli spogliatoi e la ristrutturazione degli altri locali interni.

«Dopo il nuovo palazzetto polivalente in via Venezia - aggiunge Magliozzi andiamo a potenziare, con il finanziamento per il Palamarina di Serapo, le strutture sportive a beneficio della collettività e degli sportivi che, finalmente, potranno allenarsi e giocare in un impianto all'altezza delle aspettative».

Esprime soddisfazione anche il delegato allo Sport Luigi Ridolfi, per questo finanziamento «che si aggiunge a risultati storici conseguiti in questi anni come la realizzazione del Palazzetto dello Sport in via Venezia, l'omologazione dello stadio Riciniello e del Palamarina, la creazione della Cittadella del tennis, la copertura parziale della tribuna dello stadio, il rifacimento totale dell'impianto di illuminazione regolarmente omologato del Riciniello, la realizzazione di uno Skate Park e altri interventi complementari finalizzati alla riqualificazione e ad ulteriori adeguamenti normativi».

