Compie oggi 101 anni Filomena Compagni, è nata il 3 marzo del 1920, e domenica scorsa si è vaccinata contro il Covid 19. Ad accompagnarla al centro vaccinazioni le figlie Adelide e Rosina Brusca, insieme domenica scorsa hanno raggiunto la Casa della Salute di Priverno in via Madonna delle Grazie dove lo staff sanitario le ha somministrato il vaccino della Pfizer. Dovrà tornare alla Casa della Salute per il previsto richiamo tra venti giorni.

Filomena Compagni, madre, nonna e bisnonna di undici tra nipoti e pronipoti, lascia raccontare la sua storia di vita alla nipote, Antonia Coccia, la quale ci spiega di come siano riuscite le figlie Adelide e Rosina, a convincerla a farsi vaccinare dopo averle spiegato che il vaccino anticovid sia in grado di tutelare la salute in questo momento di emergenza sanitaria. «Ha capito subito l'importanza di essere vaccinata spiega la nipote tant'è che alla fine ha acconsentito con piacere a farselo iniettare ritenendolo una cosa preziosa per la sua salute, e poi anche perché ogni anno nonna non perde l'occasione di farsi iniettare il vaccino antinfluenzale proprio per stare bene».

L'anziana donna risiede a Priverno in uno dei quartieri storici fuori le mura, quello del Crocifisso, frequenta ancora oggi la Chiesa Evangelica locale e «nella sua vita racconta Antonia ne ha passate di tutti i colori, con il marito Mario Brusca in guerra sul fronte russo e poi fatto prigioniero dagli inglesi, per tornare a casa finalmente libero sette-otto anni dopo il conflitto».

Filomena Compagni durante l'ultima guerrà visse uno dei periodi più difficili della storia della provincia. Durante i continui raid aerei che si abbatterono anche su Priverno si rifugiò, insieme ad altri concittadini, in una delle grotte che si trovano a Roccasecca dei Volsci, scampando così al pericolo delle bombe. «Finita la seconda guerra mondiale aggiunge la nipote tornato a casa il marito, la famiglia si ricongiunse iniziando una nuova vita finalmente serena».

