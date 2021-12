Mercoledì 8 Dicembre 2021, 05:02

GLI APPUNTAMENTI

Luci, stelle, renne, elfi e alberi di Natale. Oggi, Festa dell'Immacolata, prendono ufficialmente il via le feste più attese dell'anno. Anche se da settimane ormai gli addobbi natalizi hanno invaso case, negozi e città, c'è ancora chi, come da tradizione, aspetta questa giornata per immergersi nella magia natalizia. A causa delle previsioni meteorologiche avverse, molti eventi nella provincia pontina sono stati rinviati, ma le proposte per trascorrere questo giorno all'insegna del divertimento e dell'arte non mancano.

LUMINARIE

Si illumina il cuore di Sermoneta con l'accensione delle luminarie. Fino al prossimo 6 gennaio, le vie del borgo medievale e le borgate in pianura saranno animate da tanti appuntamenti gratuiti: visite guidate, giochi, mostre, concerti, presentazioni di libri e spettacoli dal vivo. Oggi, alle 16, nel centro storico è prevista Sermoneta racconta il Natale, una visita guidata nel borgo rivolta a bambini e famiglie; mentre alle 17,30 nella Loggia dei Mercanti, spazio alla musica con il duo di viole Vetus Vox. E, come è ormai tradizione, la mostra dei presepi realizzati dagli artigiani locali allestiti in ogni angolo del paese. Ed è magia natalizia anche nel centro storico di Maenza che oggi, dalle 16,30 ospiterà l'inaugurazione della 21esima edizione di Maenza, tra presepi, tradizioni e. Ad allietare i partecipanti anche una gustosa degustazione di zuppa di pane a cura del centro anziani.

A Borgo Hermada, alle 19 in piazza IV Novembre, si terrà la cerimonia di accensione dell'abete tecnologico donato dall'associazione Pedagnalonga alla comunità locale. Per l'occasione, un Babbo Natale donerà cioccolata calda, panettoni e dolcetti. Anche a Pontinia, alle 19, si terrà l'accensione dell'albero di Natale in piazza Pio VI, allietata dalle canzoni natalizie a cura della corale polifonica della città e della corale Sant'Anna.

NEL CAPOLUOGO

A Latina oggi si accendono le luminaria e non solo: in questa giornata lo sport incontra la solidarietà con l'evento Muoviamoci per donare che si svolgerà dalle ore 9 a Parco San Marco. Tante le attività in programma rivolte a bambini e adulti. Running, camminata sportiva, ginnastica dolce, yoga e tanto altro. Torna a Formia la rassegna teatrale dedicata al pubblico più giovane Famiglie a teatro promossa dal Teatro Bertolt Brecht e ospitata da Piccolo Teatro Iqbal Masih. In scena, dalle 17:30, Favole al telefonino del Teatro Tieffeu-Perugia. Biglietto: 5 euro. Info: 3273587181.

Musica e arte all'auditorium Infermeria dei Conversi nel borgo di Fossanova, per il finissage della mostra sensoriale Intrecci di Storia Privernum collection. Per l'occasione, alle 10:30, il concerto di Sira Sebastianelli e Giulia Bertinetti in Sinetempore.

Serena Nogarotto

