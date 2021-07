Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

L'ARRESTO

C'è un arrestato anche nella provincia di Latina per l'inchiesta Finfarma condotta dai carabinieri del Nas di Milano, che ha toccato mezza Italia per il fallimento di farmacie in stato di indebitamento, che un gruppo di sodali acquisiva appositamente per finire di spolpare.

L'indagato pontino è Salvatore Limata, 78enne, siciliano di origine residente a San Felice Circeo, ed è coinvolto nell'inchiesta in qualità di amministratore unico (per circa tre mesi) e di legale rappresentante di tre delle società del gruppo, che poi è fallito a sua volta. Anche lui è accusato di associazione per delinquere ed era considerato un uomo di fiducia del vero capo dell'organizzazione, tanto è vero che il suo ruolo era solo formale, doveva essere l'esecutore materiale di quanto gli veniva indicato dall'alto.

Il vero capo dell'associazione era infatti un altro siciliano, residente a Roma, Fabio Calì, già conosciuto alle forze di polizia, e Filomena Maria Calì, precedente amministratrice della società, dimissionaria nel 2019. Tutti e tre sono stati destinatari di una misura cautelare agli arresti domiciliari. «Il disegno criminale (del gestore occulto del gruppo, ndr) era quello di costituire e gestire delle scatole societarie per acquisire una grossa massa di esercizi farmaceutici in stato di forte indebitamento, se non già di conclamata insolvenza, senza pagare alcun prezzo di acquisto, ottenere dalle banche importanti finanziamenti sulla base di false perizie di stima del valore, sopravvalutato, degli esercizi farmaceutici conferiti e recepiti nella contabilità delle società e poi avviarle al fallimento senza restituire i finanziamenti ottenuti da reimpiegare in altre attività illecite». Così è spiegato nell'ordinanza del gip di Milano Sara Cipolla, che ha disposto le misure cautelari.

Le indagini sono state condotte dal Nas tra il 2018 e il 2020 e nei giorni scorsi, quando l'operazione è arrivata al culmine, anche in provincia di Latina sono state eseguite delle perquisizioni. In pratica, una volta acquisite le farmacie, dall'incasso giornaliero venivano sottratte quotidianamente somme intorno ai 350 euro, mentre venivano effettuati trasferimenti di cifre più importanti verso le holding. Nove le bancarotte fraudolente scoperte dai carabinieri. Denunciate in stato di libertà 17 persone, eseguite 45 perquisizioni nei confronti di 19 società e 26 persone fisiche; sequestrati bilanci societari e una mole di documentazione economico finanziaria, tra cui 41 assegni circolari per un importo complessivo di 47 milioni di euro, risultati falsi. Gli indagati sono coinvolti a vario titolo per i reati di associazione per delinquere, falsità ideologica, trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta, mendacio e falso interno. Le farmacie ricadenti nel gruppo erano principalmente al Nord Italia.

Stefania Belmonte

