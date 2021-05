4 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA STORIA

Anticipare il vaccino? Semplice e - apparentemente - anche regolare. Peccato che è bastato un semplice controllo incrociato per far scattare una denuncia nei confronti di chi aveva raggirato il sistema sanitario, ma soprattutto la persona che aveva diritto alla dose di immunizzazione.

Siamo a Formia, centro vaccinale della Asl, si presenta una signora che mostra il messaggio ricevuto sul telefono. Sono giorni concitati, entra, viene identificata dal personale e fornisce i dati che non sono quelli che corrispondono alla prenotazione. Tutto a posto? Sembra di sì, fino a quando a qualcuno non viene il dubbio. Va bene che a 93 anni oggi si può stare ancora in perfetta forma, ma la donna che aveva ricevuto la dose sembrava molto, ma molto più giovane. Insomma, i dati riportati nell'sms di conferma mostrato all'ingresso e quelli comunicati agli operatori, non coincidevano. Questi ultimi, infatti, erano riferiti a una donna di 59 anni che aveva pensato bene - è un eufemismo - di usare i dati della donna che assiste in casa, perché non più autosufficiente.

Quando il personale della Asl ha compreso il raggiro, si è deciso di avvisare i carabinieri. Ai militari della compagnia di Formia, diretti dal capitano Michele Pascale, è bastato poco per risalire alla donna che aveva furbescamente accorciato i tempi della vaccinazione.

La donna - originaria di Napoli - nessun precedente alle spalle, deve rispondere adesso di sostituzione di persona.

Quando ha visto il messaggio, ha pensato di sfruttare la situazione. Forse per la paura di contrarre il virus o magari per accelerare i tempi. Certo è che non poteva né doveva farlo. Alla reale destinataria del vaccino - che rientra nella prima fascia da vaccinare perché più fragile, invece, l'azienda sanitaria ha inviato un altro invito.

Una cosa è certa: stavolta non ci sarà la badante infedele ad accompagnarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA