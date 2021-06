Domenica 27 Giugno 2021, 05:02

SABAUDIA

Si chiama Re Think Sabaudia ed è un progetto che punta alla rigenerazione urbana e guarda alla riqualificazione dell'area dell'ex Spes attraverso l'attivazione di politiche volte all'inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale. Il Comune pontino partecipa al bando per l'assegnazione di contributi per investimenti in interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale fino ad un limite massimo di 5 milioni di euro. Re-Think Sabaudia si compone di tre interventi strutturati. Il primo riguarda la ristrutturazione dell'edificio ex sede della polizia portuaria, da adibire in parte ad alloggi per ospitare gli atleti durante gli eventi nazionali ed internazionali e in parte destinato ad accogliere locali ed aree polifunzionali, per l'organizzazione di corsi di avvicinamento ad attività didattico-educative eterogenee, e centri diurni per le categorie fragili. Per l'ex magazzino dell'area Spes prevista la realizzazione di un grande spazio polifunzionale a servizio della comunità. Nell'arena del mare in programma la costruzione di una pista di atletica leggera per attività agonistiche e amatoriali, accessibile alle persone con difficoltà motorie. Sottoscrizione un protocollo d'intesa tra il Comune e il Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II di Napoli con l'obiettivo di mettere a sistema professionalità e ricerca scientifica al fine di approdare a progetti che valorizzino l'immagine della città dal punto di vista culturale, economico e sociale, nel rispetto dei valori ambientali che caratterizzano il suo territorio.

E.Pie.

