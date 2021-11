Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:05

LA VENDITA

Novità in arrivo sui prezzi dell'olio extra vergine e delle olive da mensa. Quanto alle seconde, i piccoli produttori potrebbero lasciare tutto invariato mentre i grossisti annunciano cambiamenti. «Per le olive da mensa il costo dipende dal calibro e andrà dai 100 ai 150 euro al quintale» spiega Mario Lucarelli, della storica azienda Lucarelli Alferino di Rocca Massima, attiva nel settore dal 1949. «Rispetto all'anno scorso i prezzi sono scesi di qualcosa prosegue l'imprenditore perché, oltre alla buona produzione in corso, veniamo da un rallentamento delle vendite dovuto alle restrizioni legate al covid, che hanno generato delle rimanenze».

Discorso diverso per l'olio extra vergine d'oliva pontino, che costerà qualche euro in più sia che si tratti di un monovarietale itrana che di una miscela. In questa fase dell'anno, i blend sono in salita di un euro, attestandosi sui 10-11 euro al litro. L'olio di pura itrana, invece, per ora si attesta sui 12-15 euro al litro e in alcuni casi arriva anche a 18. L'anno scorso era più economico: 10-12 euro al litro con punte di 15. «Se la qualità è più alta è naturale che aumentino anche i prezzi» afferma Luigi Centauri, presidente del Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole di Latina (Capol).

«In queste settimane prosegue il presidente abbiamo notato una maggiore consapevolezza dei produttori di olio, testimoniata da un aumento delle richieste di analisi chimiche e organolettiche». Se le prime si fanno nei laboratori, le seconde vengono eseguite da un panel, cioè da un comitato d'assaggio riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole. Ma senza vedere le analisi, un consumatore come potrebbe riconoscere un olio evo di qualità? Prima di tutto spiega Centauri deve avere un gradevole profumo di erba, di foglia, di carciofo, di mandorla o di foglia di pomodoro. Al gusto, poi, devono avvertirsi sentori di amaro e di piccante che vanno considerati un pregio, non un difetto dice il presidente del Capol -, perché indicano la presenza di polifenoli bioattivi, che sono antiossidanti naturali con una funzione salutistica importante».

