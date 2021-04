17 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







GIUDIZIARIA

E' rimasto in silenzio davanti al giudice G.B., il 34enne cittadino albanese arrestato mercoledì per estorsione e atti persecutori nei confronti di alcuni minorenni adescati attraverso una piattaforma social. L'uomo stringeva amicizia con loro, organizzava incontri poi sotto la minaccia di rendere nota la loro presunta omosessualità dei ragazzi si faceva consegnare denaro in cambio del silenzio. L'indagine è partita dopo la denuncia di un 16enne che aveva pagato 2700 euro e ha portato a scoprire altre vittime. Ieri mattina lo straniero, assistito dall'avvocato Mario Pellegrino, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per l'interrogatorio di convalida ma ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il gip ha convalidato il fermo confermando la custodia cautelare presso il carcere di Frosinone dove è detenuto.

«CI DOVEVA DEI SOLDI»

Ascoltati ieri mattina anche i due uomini di Fondi arrestati con l'accusa di estorsione ai danni del loro datore di lavoro. N.B: e P.V., di 42 e 45 anni, queste le loro iniziali, difesi entrambi dall'avvocato Maurizio Forte, si sono difesi raccontando al giudice per le indagini preliminari Pierpaolo Bortone che il denaro che avevano pretese dall'imprenditore di Terracina era loro dovuto per ore di lavoro straordinario svolto nell'azienda della vittima. Quei soldi ci erano dovuti per lo straordinario fatto ma lui non ci voleva pagare hanno spiegato al giudice. I due secondo gli investigatori avevano contattato l'imprenditore prospettandogli gravi ritorsioni se non avesse consegnato loro una prima tranche di 40mila euro poi si erano proposti di garantire protezione, cercando di fatto di assoggettare la vittima in modo sistematico alla richiesta del pizzo. Il gip ha convalidato l'arresto confermando la custodia cautelare. La difesa ha preannunciato il ricorso al Tribunale del Riesame.

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA