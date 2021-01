FONDI

Durante l'ultimo consiglio regionale, si è parlato anche del ripascimento della vasta area costiera al confine tra Sperlonga e il canale Sant'Anastasia di Fondi. Vedendo l'approvazione di uno specifico ordine del giorno, presentato dal consigliere regionale pontino Giuseppe Simeone. Che ha portato i vertici della Pisana ad impegnarsi politicamente per avviare le opere volte a contrastare l'incedere dell'erosione, tema tornato di stretta attualità con le devastanti mareggiate delle scorse settimane.

«La situazione che abbiamo di fronte è gravissima, le ripercussioni per il litorale del Lazio in generale, e quello della provincia di Latina in particolare, sono incalcolabili», sottolinea l'esponente di Forza Italia. Avvertendo: «Ulteriori ritardi, anche in vista dell'inizio della stagione estiva, potrebbero pregiudicare definitivamente la sopravvivenza del comparto turistico e delle imprese che lavorano nel settore balneare. Centinaia di posti di lavoro e il futuro di tante famiglie sono appesi a un filo, e ritardare ulteriormente qualsiasi intervento in tale senso ne precluderebbe definitivamente il futuro. Restare sordi al grido di dolore di centinaia di imprese e dei territori, non è più consentito». Le istanze degli imprenditori sul fronte del ripascimento, dunque, sembrano destinate a non cadere nel vuoto. Tra le realtà del settore intervenute dopo gli ulteriori danni lasciati dalla recente ondata di maltempo, il consorzio di stabilimenti balneari A mare Fondi: «Ricorderemo a lungo questi giorni», disse sul finire del 2020 il sodalizio presieduto da Raffaele Di Russo. Appellandosi proprio ai politici espressione del territorio: «Chiediamo di dare priorità al problema dell'erosione che sta stravolgendo la nostra duna, sempre più indebolita. Le soluzioni ci sono, ma si deve insistere». Uno dei primi ad esprimersi sul caso-erosione era stato l'europarlamentare Salvatore De Meo, compagno di partito di Simeone: «È urgente programmare e realizzare interventi strutturali per contenere l'erosione delle coste, ed in questo bisogna saper utilizzare sia le risorse straordinarie del Recovery Fund sia quelle ordinarie dei finanziamenti europei che arrivano alle Regioni».

Mirko Macaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA