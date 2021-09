Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

Sono trascorsi poco più di tre mesi dall'inaugurazione dell'area di sgambamento per cani Aila - l'ampio spazio nel quartiere La Piaja di Gaeta prospiciente il mare e intitolato al cane deceduto insieme al suo padrone in un incidente stradale sul lungomare Caboto - e, pur con tutti le note positive che ha comportato la tanto attesa disponibilità dell'area, si registrano anche alcuni aspetti meno positivi, segnalati da diversi cittadini, soprattutto accompagnartori di questi animali così cari all'uomo.

Anzitutto, una cura approssimativa dell'area e delle sue attrezzature. Le erbacce crescono dappertutto e viene segnalato che non tutti gli accompagnatori dei cani raccolgono le deiezioni dei loro animali, che restano a terra e non vengono depositate negli appositi cestini.

«Sono andata volentieri con il mio cane in quell'area di cui da tempo attendevamo l'apertura ha commentato una signora ma negli ultimi tempi ho notato che alcuni escrementi restavano a terra e si confondevano con le erbacce, venendo calpestati inavvertitamente da chi si reca in quello spazio che dovrebbe servire per far divertire i cani e, di riflesso, anche i loro padroni. Ci vorrebbero maggiore sensibilità ed educazione civica e, ogni tanto, dei controlli più assidui».

Inoltre sono spariti da alcune zone della città a Serapo e nel quartiere medievale, per citarne qualcuna - anche i cestelli instalalti dall'amministrazione comunale (e non più rimessi a posto) per il deposito delle deiezioni canine. Si tratta di accorgimenti utili, oltremodo necessari in una città turistica frequentata, tra residenti e villeggianti, da numerosi proprietari di cani, che andrebbero attuati dalla stessa amministrazione comunale e rispettati naturalmente dai fruitori del servizio.

