Se sia una difesa spericolata o semplicemente cinica lo dirà il tempo e soprattutto lo diranno i giudici, primi quelli del Tribunale del Riesame a cui Moscardelli ha già annunciato che ricorrerà immediatamente. Ma sul piano politico che la sua difesa dia spericolata e cinica è invece palese già oggi. L'ex segretario provinciale del Pd nel suo interrogatorio di garanzia ha cercato di minimizzare e banalizzare i suoi ripetuti interventi a favore di quelli che definiva «nostri amici» e «nostri iscritti», come se il ruolo politico del segretario provinciale di un partito sia quello di aiutare gli iscritti a trovare un posto di lavoro, magari anche superando gli altri concorrenti che non hanno appoggi politici o santi in paradiso. Una difesa studiata per avere successo sul piano processuale, costruita certamente per smontare l'ipotesi accusatoria del patto corruttivo tra lui e Rainone, ma le intercettazioni certificano una volta per tutte come Claudio Moscardelli sia un dinosauro della politica. Uno di quelli che alimentava il consenso attraverso un sistema di favori. Un modo di agire per restare a galla a dispetto di tutto. Ma il telefono di Rainone intercettato lo ha tradito.

