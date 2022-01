Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

SCUOLA

Quattro nuove determinazioni della Provincia di Latina per circa due milioni di euro da spendere in lavori di edilizia e di manutenzione delle scuole. Fornitura e posa di cupolini in plexiglass, risanamento di pareti e solai interessati da infiltrazioni d'acqua e lavori di compartimentazione della palestra sono le nuove opere supplementari all'esecuzione di lavori di manutenzione in corso presso un edificio del liceo Majorana di Latina. La spesa extra è di 46.661 euro e va ad aggiungersi a quella iniziale di 161.590 euro per il progetto di manutenzione straordinaria e di risanamento del piano di copertura del fabbricato posteriore, rispetto al corpo principale del plesso scolastico. Un'opera appaltata al fine di utilizzare tutti i locali sottostanti, oggetto di infiltrazioni, necessari per garantire il distanziamento richiesto a causa dell'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid 19.

Nella determinazione, a firma del dirigente del settore Edilizia Scolastica e Bilancio Francesco Carissimo, si spiega che nel corso dei lavori in esecuzione è stata ravvisata la necessità, da parte della stazione appaltante, degli interventi supplementari in questione che saranno realizzati con affidamento urgente dalla stessa ditta appaltatrice. Ammonta a una spesa di 400mila euro la nuova rete di adduzione idrica e il completamento della viabilità di servizio interna da realizzare presso l'istituto San Benedetto di Latina. Si tratta di un progetto approvato nel 2019, con decreto del presidente della Provincia, nelle more di specifico finanziamento, che ora potrà avere un seguito. Le risorse, infatti, sono state reperite attraverso il decreto ministeriale del Miur numero 3 dell'8 gennaio 2021; la Provincia di Latina attraverso determinazione del dirigente Carissimo ha così approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ingegnere Fabrizio Ferracci, e stabilito di indire la procedura di affidamento dell'appalto.

Approvato, sempre con determinazione del dottor Carissimo, anche il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento incendio e messa in sicurezza delle coperture dell'istituto Galilei-Sani di Latina, redatto dall'architetto Alfonso Guerreri, a cui sono stati affidati anche i servizi tecnici di progettazione integrativa. Per la realizzazione delle opere è stata preventivata una spesa pari a 911mila euro. Anche in questo caso l'intervento trova copertura nel finanziamento ottenuto dall'ente di via Costa ai sensi del decreto numero 13/2021 del Miur. In merito alla realizzazione del secondo stralcio di completamento dell'auditorium del liceo Leonardo da Vinci di Terracina, opera di quasi mezzo milione di euro, il soggetto appaltatore ha richiesto e ottenuto una seconda proroga di 45 giorni per il completamento dei lavori. Il nuovo termine è stato fissato al 15 febbraio 2022.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA