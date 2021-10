Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:02

IL CASO

Affittasi edificio dell'ex complesso industriale Rossi Sud, alle porte di Latina, per dieci anni con vincolo d'uso di utilizzo per start up. La Provincia di Latina, titolare dell'immobile, ha approvato con determinazione numero 884, il capitolato speciale per l'esecuzione della concessione e l'avviso pubblico per le manifestazioni di interesse. Avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per 20 giorni consecutivi.

IL BANDO

L'uso della struttura sarà riservato esclusivamente alla funzione di incubatore d'impresa, conformemente al finanziamento del Mise (Ministero dello sviluppo economico) di circa 1,5 milioni di euro concesso per il recupero polifunzionale ed ecocompatibile, nell'ottica dell'autonomia energetica, degli spazi. L'importo complessivo del fitto a canone calmierato per 10 anni è di 166.250 euro (oltre Iva). La Provincia interverrà con un contributo di 120mila euro per arredi, hardware e software. I requisiti di partecipazione al bando richiesti sono l'inscrizione nel Registro delle imprese per attività coerenti alla procedura di gara, la qualifica di incubatore d'impresa universitario o certificato ai sensi del decreto legge 179/2012 e come dettagliato nel decreto ministeriale del 22 dicembre 2016. per le società cooperative e consorzi di cooperative è richiesta anche l'iscrizione al relativo albo. Richiesto infine il possesso della certificazione Iso 9001: 2015. «Finalmente si metterà a disposizione una struttura pubblica per le start up ha commentato ieri il presidente della Provincia Domenico Vulcano -. E' un'opportunità per l'intero territorio pontino e in particolare per il nord della provincia che potrà trovare una risposta più immediata considerando la vicinanza del sito». Il presidente Vulcano ha aggiunto che l'immobile oggetto del bando, inserito all'interno dell'ex sito industriale lungo la strada 156 Monti Lepini, è situato accanto a quello utilizzato dalla Film Commission. «Voglio subito precisare al fine di evitare sterili polemiche ha sottolineato Vulcano che i 120mila euro a carico della Provincia erano già stabiliti nel progetto di recupero funzionale degli spazi. Il contributo provinciale era indispensabile per l'ottenimento del finanziamento da parte del Mise. Gli arredi e le attrezzature che saranno acquistate resteranno in dotazione della struttura, ben oltre la durata dell'affitto. Anche se alla fine della fiera la Provincia, come ente, ricaverà ben poco da questo affidamento in concessione (parliamo di poco più di 40mila euro in dieci anni), dobbiamo considerare l'iniziativa come un investimento per il territorio e la sua economia. Un'iniziativa per la collettività e questo è quello che conta per un ente pubblico. Il programma definito incubatore d'impresa' è finalizzato proprio ad accelerare lo sviluppo di imprese attraverso una serie di risorse di sostegno, appunto come la nostra».

Uno degli edifici dell'ex Rossi Sud da giugno viene utilizzato come Hub vaccinale per la somministrazione dei farmaci anti-Covid. «L'uso sanitario è previsto fino al 31 dicembre. Se dovesse servire ulteriormente, la Asl e/o la Croce Rossa potranno trovare nell'ente di via Costa la massima disponibilità. La collaborazione istituzionale per la battaglia contro il coronavirus è fondamentale».

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA