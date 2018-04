Zingaretti: «Prove d’intesa coi 5Stelle? Possibili su temi concreti»

di Ernesto Minicucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Via Cristoforo Colombo, metà pomeriggio, il palazzo circolare della Regione Lazio che fu anche location per il primo film di Fantozzi illuminato dal sole. Il governatore, Nicola Zingaretti, è appena rientrato da Santa Severa dove ha inaugurato l’Ostello “più bello d’Europa”: maniche di camicia, cravatta slacciata, una “rete” di palloni da regalare al ragazzo che ad Aprilia sbagliò apposta un rigore che non c’era. L’orecchio, però, è costantemente...