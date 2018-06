Raggi e l’agenda Roma: trasporti, rifiuti, poteri. Dossier per 7 ministri

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mettere in fila una serie di incontri con i nuovi ministri del governo per arrivare preparati all’appuntamento clou: un vertice con il premier Giuseppe Conte che servirà a fare sintesi e a partire. Da questa settimana lo staff della sindaca Virginia Raggi inizia a mettere in agenda le date e i rispettivi dossier da portarsi dietro in questi bilaterali. Ovvio: l’obiettivo sarà cercare un punto di equilibrio anche con i ministri di matrice leghista, mentre non preoccupa affatto, come è normale, che sia...