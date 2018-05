La mossa dei vescovi: «Controlli anti-gay per i seminaristi»

di Franca Giansoldati

CITTÀ DEL VATICANO I gay non possono essere ammessi al sacerdozio. «Il Papa ha ragione: nei seminari c’è acqua sporca che va tolta. La fragilità umana c’è per tutti». Il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, riflette a voce alta, al termine dell’assemblea annuale, sulle preoccupazioni che Francesco aveva condiviso lunedì pomeriggio con i 220 vescovi italiani riuniti nell’aula nuova del Sinodo. Li aveva messi in guardia sul fatto che bisogna vigilare di...