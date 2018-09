Valeria Bruni Tedeschi porta a Venezia casa sua: «Vi presento i miei, tra soldi e drammi»

di Gloria Satta

Un’autobiografia immaginaria». Così Valeria Bruni Tedeschi definisce la sua tragicommedia fuori concorso Les Estivants - I Villeggianti (in sala a Natale) che ha portato al Lido molte risate, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio e la famiglia stessa della regista-protagonista: la mamma Marisa Borini, 88, la zia Gigi (94), la figlia decenne Oumy che sullo schermo interpretano se stesse. Anche i ricchi piangono: dopo È più facile per un cammello... e Un castello in Italia, questo nuovo esilarante capitolo della...