Omicidio Vannini, la disperazione della mamma: «Quale giustizia, me l’hanno ucciso ancora»

di Alessia Marani

«Assassini! Vergogna! E quella famiglia maledetta, sì maledetti. Ora lo dico. Me l’hanno ucciso due volte, anzi tre: la prima con il colpo di pistola, poi nella vasca dove lo hanno torturato e oggi perché Marco non ha avuto giustizia». Crolla mamma Marina Conte alla lettura della sentenza per la morte del figlio Marco Vannini, ventenne, ucciso in casa della fidanzata, a Ladispoli, il 17 maggio di tre anni fa. Ieri mattina era apparsa serena in tribunale, ha indossato la maglietta con su scritto “Giustizia...