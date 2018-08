Vaccini, a scuola solo con il certificato Asl: ministero pronto a seguire la linea dei presidi

di Lorena Loiacono

La scuola, a settembre, inizierà solo per i bambini vaccinati che presenteranno il certificato medico. Per tutti gli altri l’accesso in classe sarà proibito, compresi i bambini che proveranno a presentare l’autocertificazione firmata da mamma e papà, anche se prevista da una circolare del ministero della salute. Lo dicevano i presidi, ora lo conferma anche il vicepremier Di Maio: la legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale è ancora in vigore. E la legge è legge, va rispettata. Al bando quindi...