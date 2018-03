Un mese per il governo Vitalizi, il piano tagli: non più di 70 milioni

di Diodato Pirone

La parola d’ordine ufficiale è “eliminazione”. Ma in realtà in fatto di vitalizi le proposte concrete dei 5Stelle portano ad un taglio di una settantina di milioni (milioni, è bene ripeterlo, non miliardi) sui 220 stanziati per quest’anno. Le proposte sono due: ricalcolo con il sistema contributivo delle 2.600 rendite erogate prima della riforma del 2012 e passaggio all’Inps dei neoeletti (che il contributivo lo hanno già, appunto, dal 2012) con il risultato di alzare l’età...