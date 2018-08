Umbria e Marche, la musica per risorgere dalle macerie

di Italo Carmignani

dal nostro inviato PESCARA DEL TRONTO Dalle macerie nascono i fior, per dirla con Faber, al secolo Fabrizio De Andrè. Ma dove l’aspro Appennino incrocia le valli e il fracasso del terremoto rimane nell’aria come l’odore bruciato dopo l’incendio, i fiori mica sono di foglie e profumi, bensì i sorrisi. Quelli dei settantamila spalmati sui prati dell’Abbazia di Roti a ricordare a Jovanotti come si divertono, dei tremila stesi sotto le stelle ascoltando Piero Pelù a Forca di Presta, dei mille in...