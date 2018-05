Il curriculum non basta più: così si trova lavoro con il web

Nel maggio 2017 a Bari, al vertice dei ministri finanziari del G7, l’Italia aveva spinto per accelerare il percorso internazionale verso la web tax. L’obiettivo era fare in modo che i...

Niente teacher in classe a far lezione e il Clil viene bocciato alla maturità. Anzi non viene neanche ammesso agli esami. Una bocciatura in tronco, quella della materia non linguistica...