Tav, Marco Ponti: «Io contrario? Guarderò solo i numeri»

di Umberto Mancini

ROMA Prof Marco Ponti, lei insieme ad altri super consulenti, è stato chiamato dal ministero delle Infrastrutture a valutare le grandi opere, dalla Tav alla gronda di Genova, allo scopo di mettere in luce costi e benefici. Non le pesa il fatto di essere considerato un critico, tanto per usare un eufemismo, della Torino-Lione, insomma di essere di parte, un prof Anti-Tav? «Io vengo dalla Banca Mondiale. E ho fatto decine di valutazioni nella mia lunga carriera. Credo sia meglio fare i conti per bene. Prima si fanno meglio...