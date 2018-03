Tajani: «Salvini indichi il premier. Il Def rispetti i vincoli Ue»

di Marco Conti

Presidente Tajani, ad aprile va presentato il Def. Ci si mette dentro la flat tax, il reddito di cittadinanza o se ne fa uno anodino? «Se vogliamo essere credibili, l’Italia deve presentare un Def in grado di dare segnale di credibilità ai mercati e alla zona euro. Andare in direzione della crescita e della riduzione del debito pubblico». Rispettando il tre per cento? «Il 3% non è un tabù. Se ci sono investimenti, spese per infrastrutture si può anche lavorare per avere...