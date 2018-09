Lo stupro di Roma, fermato un romeno: tradito dal telefonino

di Michela Allegri e Alessia Marani

ROMA «Sì, ho consumato un rapporto sessuale con quella donna, ma eravamo ubriachi e lei era d’accordo, non la ho obbligata». Alle due di venerdì notte, dopo un lungo interrogatorio, i magistrati dispongono il fermo per Damian Danut Suli, romeno di 37 anni, con le accuse di violenza sessuale aggravata, rapina e lesioni. Per gli inquirenti non ci sono più dubbi: è lui ad avere stuprato la badante italiana di 54 anni davanti alla sede del Viminale, la notte del 13 settembre, in via Agostino Depretis,...