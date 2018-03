Molestie sessuali, in arrivo la stretta sui docenti: «Non basta, facciano dei test»

di Lorena Loiacono

Bambini violentati alla scuola materna, percossi e maltrattati, adolescenti nelle mani di docenti senza scrupoli e famiglie che, attonite, non sanno più di chi fidarsi. Troppi i casi di abusi nelle scuole a danno dei minori: mancano i controlli preventivi. I genitori chiedono test psicologici nelle selezioni dei docenti e, nell’immediato, telecamere di videosorveglianza sempre accese nelle classi. L’emergenza è evidente, basti pensare che per le 8.200 scuole italiane divise in 41mila sedi scolastiche presenti...