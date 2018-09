Steve Bannon: «Nella Ue serve un super-gruppo dei populisti»

di Marco Ventura

Matteo Salvini? «È un leader mondiale, un simbolo. Chiudendo i porti ha dimostrato che si può passare dalle parole ai fatti. Come Trump». Steve Bannon, ex stratega di Trump, circondato dai suoi in una suite dell’Hotel d’Inghilterra a Piazza di Spagna spiega che cos’è il suo “The Movement” al quale ha aderito Salvini, alla vigilia del voto in Svezia: «La nostra è una libera associazione, un club. Spingeremo per formare un gruppo unico populista al Parlamento Europeo. Ma...