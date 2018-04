Statali, Il Tfr due anni dopo: il caso alla Consulta

di Michele Di Branco

Sei anni per incassare tutto il Tfr? Davvero troppi. La seconda sezione lavoro del Tribunale di Roma ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale su un ricorso sollevato contro l’Inps in merito al caso dei maxi-ritardi con i quali lo Stato paga la liquidazione agli statali. Una dipendente del ministero della Giustizia in pensione da un anno e mezzo si era rivolta a Confsal Unsa e il sindacato aveva appoggiato la sua protesta denunciando il problema al Foro della Capitale. Nel dispositivo della sentenza con la...