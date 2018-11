Statali, ​Bongiorno: «Inefficienza sia punita come i piccoli reati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per me, l’inefficienza e l’inerzia nella pubblica amministrazione dovrebbero essere trattate come piccoli reati: non vanno tollerate, vanno sanzionate».«Ci sarà una struttura ad hoc che le valuterà e se non giustificate stabilirà delle sanzioni. Interverremo entro dicembre in consiglio dei ministri con una maxi-legge delega».«No, sarà una commissione composta da tecnici di altro profilo ed esperti di diritto amministrativo che avrà poteri di intervenire e irrogare sanzioni ad esempio contro chi dilata a dismisura i tempi in cui deve dare un riscontro al cittadino, disapplica le leggi vigenti, inventa oneri amministrativi».«Preferisco dire che accanto alle eccellenze nella Pa ci sono dipendenti che non fanno il proprio dovere con solerzia così come ci sono gli imboscati».«Sì, purtroppo frequentemente le liste di mobilità dei dipendenti in esubero vengono usate in modo distorto come fossero scivoli verso il prepensionamento: di fronte ad un ricollocamento si preferisce non rispondere continuando a percepire l’80% dello stipendio. In futuro dopo due chiamate e due rifiuti saranno licenziati».«Questo già me lo dicono. Con il ddl Concretezza, in Senato, intanto introdurremo le impronte digitali: addio ai furbetti del cartellino. Con i prossimi interventi invece vogliamo sburocratizzare la macchina amministrativa e iniziare a eliminare tutti gli oneri amministrativi inutili».«Per fare entrare i migliori punto sui concorsi unici, poi è importante modificare l’ attuale sistema di valutazione, inadeguato. Introdurremo valutazioni fatte da terzi e dai cittadini. E poi stop ai premi a pioggia».«A questo tipo di domanda, infarcita di se, non rispondo. Siamo attenti e responsabili: servono valutazioni giorno per giorno».«Serve il dialogo con la Ue, e sono tra i primi a spingere in questa direzione».«Cercherà un dialogo, illustrandogli le riforme che abbiamo in cantiere per far ripartire il paese. a partire dalla pubblica amministrazione».«Non è questione di tabù: ci sono accordi tra Lega e M5S che vanno rispettati».«Ovvio che mi preoccupa lo spread, ma siamo consapevoli che la nostra economia è solida, comunque io sono per il dialogo. E il premier sarà convincente».«Scrivere le norme non è come compilare la schedina del Totocalcio. Questo governo ha dimostrato che pur partendo da una diversità di vedute iniziali alla fine trova una sintesi».«Martedì il ministro Bonafede mi ha mandato un messaggio».«Ti va di vederci tra 15 giorni che ho delle idee sul processo penale? È l’inizio di un percorso: c’è un accordo politico alla base».«La prescrizione è una bomba atomica in un processo malato. Se si riesce a creare un sistema con tempi certi, quella norma ha una sua logica».«Sia loro che noi vogliamo la certezza della pena e siamo lontani dal perdonismo e dai colpi di spugna che hanno caratterizzato molte leggi del Pd. Per me la priorità è la riduzione dei tempi processuali senza eliminare garanzie».«Ho detto che Roma ha bisogno di una scossa, che persino il centro storico rischia di diventare una periferia e che non devono esistere zone franche. Sono contenta della sua assoluzione e spero che il bel colpo sui Casamonica la spinga a correre. Io farò la mia parte in tema di personale».«Posso giurarglielo come si fa in tribunale: non ci penso proprio, ma amo Roma».«Quando si fa la libera professione tutti danno il massimo perché sono sul mercato ogni giorno, nel pubblico no».«Per quelle mi alleno con Bonafede...». (ride)«Con Michelle Hunziker da anni portiamo avanti una battaglia bipartisan: presto in consiglio dei ministri ci sarà la legge sul codice rosso per garantire subito alle donne vittima di violenza l’ aiuto dei magistrati e su questo il tandem con Bonafede ha funzionato benissimo».