«Il progetto stadio va avanti», ma ora Virginia prende tempo

di Simone Canettieri e Lorenzo De Cicco

ROMA Cautela, freddezza, gelo. Il Comune non commenta lo sprint degli avvocati di Luca Parnasi sullo stadio della Roma. Se i penalisti Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini dicono che «i pubblici ministeri hanno assicurato che non ci sono elementi che possano bloccare la procedura», il Campidoglio rimane con il piede bloccato sul freno. La verifica di tutti gli atti, preannunciata da Virginia Raggi, deve ancora iniziare. E non se ne parlerà prima della settimana prossima, trapela dagli uffici. Poi c’è un fronte...