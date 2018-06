Stadio Roma, Parnasi: «Soldi irregolari a fondazioni di Pd e Lega»

di Michela Allegri e Sara Menafra

ROMA Finanziamenti «in chiaro» a quindici politici nella scorsa campagna elettorale, perché ai candidati «non si può dire di no se hai un affare grosso in ballo». E pagamenti più consistenti, con la consapevolezza di aver violato le leggi o aver deciso «senza neppure far votare il cda», a due fondazioni, “Eyu” e “Più voci” - rispettivamente in quota Pd e Lega - perché «mi torna utile avere questi amici negli ambienti giusti». A due giorni...