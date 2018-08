Apre la spiaggia sul Tevere: palme finte a fine estate

di Mario Ajello

C’è il cocktail bar? No. Perché la decrescita, tra limonate e zanzare, dev’essere felice ma poco alcolica. Però gli operai hanno già piazzato due macchinette per il caffè e per i bibitoni. Più, naturalmente, i lettini prendisole, gli ombrelloni e decine di ciambelle di salvataggio per chi malauguratamente scivola nel biondo Tevere tra la bava dei topi. Ecco l’ultima spiaggia di Roma. O Roma è all’ultima spiaggia. Non quella di Capalbio, anche perché non va...