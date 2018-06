Spandau Ballet, la svolta: «Si riparte da Ross», le date italiane del tour

di Simona Orlando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tony Hadley è uscito dal gruppo. Di nuovo. Nel giorno in cui lanciava il disco solista Talking To The Moon, il resto degli Spandau Ballet presentava dal vivo il suo rimpiazzo Ross William Wild in un club di Londra, il Subterania, dove nel 1978 debuttarono i Gentry, il nucleo pre-Spandau in fase post-punk. «Quarant’anni dopo è ancora più eccitante» hanno gridato dal palco Gary e Martin Kemp (chitarra e basso), Steve Norman (sax e percussioni) e John Keeble (batteria). All’apice del successo,...