Sicurezza, mancano i permessi: le scuole rischiano la chiusura

di Valentina Errante

ROMA Scuole di ogni genere e grado off limits. Edifici irregolari da Aosta ad Agrigento. Tutti, o quasi. È il paradosso nel quale si trovano gli istituti del Paese, dagli asili nido alle elementari, fino alle medie e ai licei. Fuori norma per il mancato adeguamento dei locali alle normative antincendio, oltre che antisismiche. I termini, già scaduti nel dicembre del 2016, erano stati allungati ancora una volta con il decreto Milleproroghe ed erano slittati fino al dicembre del 2017: ancora un anno, sia per completare i lavori,...