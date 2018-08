Serena Rossi: «Amore, musica, dramma: così sono diventata Mimì»

di Fiamma Sanò

Mentre ancora si gode i frutti di quest’anno ricco di premi (Nastro d’Argento e David di donatello per Bang Bang, la canzone del film dei Manetti Bros Ammore e malavita) e tanta tv (bene Detto fatto in Rai2, di cui ha rifiutato la nuova conduzione dopo l’addio di Caterina Balivo, a Da qui a un anno, così-così su Real Time), la 32enne Serena Rossi – attrice, cantante, conduttrice – oggi va in vacanza. A Montefalcone nel Sannio (Campobasso) il paese di cui è originario suo nonno paterno, Emilio....