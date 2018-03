Uscire da scuola soli, plebiscito per il sì

di Lorena Loiacono

ROMA Finiti i tempi del “fatti mandare dalla mamma”: gli adolescenti sotto i 14 anni escono da soli, in piena autonomia. Soprattutto da scuola. Oltre il 95%, infatti, tutti i giorni torna a casa da solo. A rivelarlo, certificando un’abitudine evidentemente consolidata, è stata la norma introdotta nel mese di dicembre scorso per gli studenti delle scuole medie: nella legge di Bilancio, si prevedeva infatti la possibilità per i genitori di autorizzare l’uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni. Hanno...